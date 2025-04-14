Собянин: два знаковых объекта будут благоустроены на северо-западе Москвы

Универсальная площадка появится у дома № 18, корпуса 1 по Родионовской улице, а рядом — еще один детский игровой комплекс. Зону для детских игр с горками, переходами, качелями и даже мини-скалодромом оборудуют во дворе дома 18 корпус 2 по этой же улице, а со стороны Захарьинской улицы обновят зону для тихого отдыха.