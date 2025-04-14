Белгидромет назвал самые холодные и ветреные места в Беларуси. Подробности в интервью телеканалу ОНТ рассказала начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Татьяна Четырко.
Специалист, говоря про самые холодные пункты в стране, уточнила:
— У нас есть самые холодные пункты. К примеру, чаще всего самым холодным бывает у нас Городокский район, там есть метеостанция Езерище, где, как правило, отмечаются самые низкие температуры. Это на границе с Псковской областью России.
Четырко обратила внимание, что если рассматривать антициклонный характер погоды, безоблачное небо, то с большой вероятностью самые низкие температуры окажутся на торфяниках. Она пояснила, что речь идет про метеостанции Полесская, а в Могилевской области — метеостанции Кличев, Бобруйск.
— Вот здесь у нас полюса холода, — заметила специалист.
По словам начальника службы метеорологических прогнозов, самыми ветреными точками в Беларуси являются Новогрудок и Ошмяны в Гродненской области.
— Вот Новогрудок, кстати, считается у нас самым ветреным местом, — отметила Татьяна Четырко.
Представитель Белгидромета назвала и самые туманные места страны. Так, больше всего дней с туманом в Новогрудке. Специалист сообщила, что в Брестской и Гомельской областях больше всего гроз и конвективных явлений.
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