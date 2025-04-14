Омский ГАУ принял эстафету Знамени Победы

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Омский государственный аграрный университет (Омский ГАУ) принял участие во Всероссийской патриотической акции «Эстафета Памяти». На площади у университета состоялась торжественная церемония передачи точной копии Знамени Победы 1945 года и флага Бессмертного полка.
Точную копию Знамени Победы, штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, передали курсанты Омской академии МВД России почетному караулу Омского ГАУ, в состав которого вошли студенты землеустроительного факультета: Борисенко Алексей, Иноземцев Максим, Куандыков Амир, Прокофьев Егор, Усов Ярослав, Шумский Иван. В мероприятии приняли участие руководство вуза, преподаватели, студенты, ветераны боевых действий и почетные гости, среди которых Герой Советского Союза Николай Кравченко.
«В этот прекрасный солнечный день мы отмечаем такой великий праздник — проводим Эстафету Победы! Так мы отдаем дань уважения подвигу советских солдат. И сейчас мы также должны поддерживать участников специальной военной операции. Тогда Победа будет за нами! Желаю всем здоровья, успехов и благополучия!», — подчеркнул значимость события Герой Советского Союза, ветеран боевых действий в Афганистане Николай Кравченко.
Фото: пресс-служба Омского ГАУ.
Ректор Омского ГАУ Оксана Шумакова напомнила о вкладе родного университета в победу — в его стенах во время войны работал эвакуированный Ленинградский оптико-механический завод.
«Это очень правильная, важная и нужная патриотическая акция — отдать дань уважения тем людям, которые погибли в борьбе с фашистскими захватчиками. Но война была и в тылу. Наш Омский ГАУ принимал также непосредственное участие — в стенах первого корпуса работал Ленинградский оптико-механический завод. Мы помним всех людей, чтим память», — подчеркнула ректор Омского ГАУ Оксана Шумакова.
Фото: пресс-служба Омского ГАУ.
Церемония завершилась минутой молчания. Знамя Победы будет находиться в Омском ГАУ до 14 апреля, после чего будет передано Сибирскому государственному автомобильно-дорожному университету.