Омский ГАУ принял эстафету Знамени Победы

«В этот прекрасный солнечный день мы отмечаем такой великий праздник — проводим Эстафету Победы! Так мы отдаем дань уважения подвигу советских солдат. И сейчас мы также должны поддерживать участников специальной военной операции. Тогда Победа будет за нами! Желаю всем здоровья, успехов и благополучия!», — подчеркнул значимость события Герой Советского Союза, ветеран боевых действий в Афганистане Николай Кравченко.