Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Здание Средневолжского речного пароходства в Самаре будут ремонтировать

В Самаре утвердили проект капремонта объекта культурного наследия на улице Максима Горького, 117.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре будут ремонтировать здание Средневолжского речного пароходства, которое расположено на улице Максима Горького, 117. Оно является объектом культурного наследия. В ансамбль застройки входят несколько жилых домов, которые были предназначены для работников пароходства. Проект ремонта утвердила Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия.

— Проект получил положительное заключение историко-культурной экспертизы, — прокомментировала пресс-служба ведомства.

В здании будут ремонтировать фасады, в том числе приведут в порядок цоколи, штукатурные декоративные элементы, металлические кованные ограждения балконов, демонтируют кондиционеры и выполнят другие работы.