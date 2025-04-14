Здание Средневолжского речного пароходства в Самаре будут ремонтировать

В Самаре будут ремонтировать здание Средневолжского речного пароходства, которое расположено на улице Максима Горького, 117. Оно является объектом культурного наследия. В ансамбль застройки входят несколько жилых домов, которые были предназначены для работников пароходства. Проект ремонта утвердила Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия.