Здание Средневолжского речного пароходства в Самаре будут ремонтировать

В Самаре будут ремонтировать здание Средневолжского речного пароходства, которое расположено на улице Максима Горького, 117. Оно является объектом культурного наследия. В ансамбль застройки входят несколько жилых домов, которые были предназначены для работников пароходства. Проект ремонта утвердила Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия.
— Проект получил положительное заключение историко-культурной экспертизы, — прокомментировала пресс-служба ведомства.
В здании будут ремонтировать фасады, в том числе приведут в порядок цоколи, штукатурные декоративные элементы, металлические кованные ограждения балконов, демонтируют кондиционеры и выполнят другие работы.