Первый дом на 128 квартир в составе нового ЖК в Печатниках ввели в эксплуатацию

«По итогам комплексной проверки комитет оформил заключение о соответствии 17-этажного дома требованиям проектной документации. После этого было выдано разрешение на его ввод в эксплуатацию. Общая площадь здания — 6,5 тыс. кв. м, оно рассчитано на 128 квартир. На подземном уровне оборудованы кладовые для сезонного хранения вещей», — приводятся в материале слова председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова.
Как уточняется, объекту присвоен адрес: ул. Шоссейная, д. 90б, корп. 2. Жилая площадь здания составляет почти 5,5 тыс. кв. м. В доме представлены квартиры разных форматов: от однокомнатных до трехкомнатных с объединенной кухней-гостиной. Часть из них будет передана с готовой отделкой: ламинатом, обоями под покраску и натяжными потолками. Ванные комнаты и санузлы отделаны керамогранитом и керамической плиткой на всю высоту стен, оборудованы сантехникой, а также скрытой разводкой и точечными светильниками. В настоящее время застройщик готовится начать процедуру выдачи ключей.
В облицовке корпуса использовалась монохромная плитка темно-серого цвета, которая дополнена фасадными кассетами и витражными секциями на первых этажах. В качестве акцентов снаружи выступают контрастные корзины для кондиционеров и вставки из матового стемалита.
В доме предусмотрены две входные группы, расположенные на уровне земли. Здесь оборудованы зоны ресепшн, помещения для колясок и почтовых ящиков, а также стеллажи и навигационные указатели.
«Прилегающая территория занимает почти 2 га, здесь для будущих жильцов обустроены места для отдыха с лавочками. В общедоступной части двора размещены детский игровой комплекс и площадка для занятий спортом. Высажено около 50 хвойных и лиственных кустарников. Площадь озеленения превышает 4 тыс. кв. м», — добавил Слободчиков.
Строительство дома началось в апреле 2023 года, за это время было организовано девять выездных проверок. По заданию комитета к ним привлекались специалисты подведомственного центра экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС»), которые выполнили комплекс инструментальных исследований.
Введенный корпус — первый в составе данного ЖК. В настоящее время на площадке возводят еще два жилых дома. В стадии проектирования находятся детский сад на 150 мест и школа на 775 учеников, а также многоуровневый паркинг.