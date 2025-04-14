Первый дом на 128 квартир в составе нового ЖК в Печатниках ввели в эксплуатацию

Как уточняется, объекту присвоен адрес: ул. Шоссейная, д. 90б, корп. 2. Жилая площадь здания составляет почти 5,5 тыс. кв. м. В доме представлены квартиры разных форматов: от однокомнатных до трехкомнатных с объединенной кухней-гостиной. Часть из них будет передана с готовой отделкой: ламинатом, обоями под покраску и натяжными потолками. Ванные комнаты и санузлы отделаны керамогранитом и керамической плиткой на всю высоту стен, оборудованы сантехникой, а также скрытой разводкой и точечными светильниками. В настоящее время застройщик готовится начать процедуру выдачи ключей.