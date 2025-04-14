Арендный дом на 218 квартир в Иркутске начнут строить в июне

В Иркутске в июне 2025 года начнется строительство арендного дома при участии ДОМ.РФ. Эта информация стала известна после встречи губернатора региона Игоря Кобзева и заместителя генерального директора госкомпании Дениса Филиппова. Жилой комплекс будет состоять из пяти домов на 218 квартир общей площадью 10 тысяч кв. метров, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Дом возведут на участке размером 1,15 га на улице Верхней Набережной. Землю передали застройщику без торгов в рамках механизма масштабного инвестпроекта. Застройщиком выступит компания «Управление капитального строительства города Иркутска». Заселение запланировано на первый квартал 2027 года. Квартиры будут предназначены для работников бюджетной сферы, сотрудников компаний, приезжающих в Иркутск на длительную работу, а также для туристов.
«Компания ДОМ.РФ — постоянный партнер Иркутской области. Вместе мы внедряем новые подходы в развитии муниципальных образований, в строительстве. Например, проект по строительству арендного дома в Иркутске позволит разнообразить рынок жилья в областном центре. Также сейчас совместно реализуем важное поручение президента России по мастер-планированию, готовимся вместе реализовывать проекты в сфере транспортно-логистической и туристической инфраструктуры», — рассказал Игорь Кобзев.
Денис Филиппов отметил, что первый арендный проект в Сибири — один из результатов такого взаимодействия.
«На встрече также обсудили значимые для обеих сторон вопросы по развитию неиспользуемого федерального имущества в области, включающие комплексную работу по выявлению участков, которые можно вовлечь в оборот и передать инвесторам под застройку. Планируется, что к 2030 году в том числе при поддержке ДОМ.РФ в регионе будет построено 875 тысяч кв. метров жилья», — отметил Денис Филиппов.
Ранее генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко сообщил Владимиру Путину о том, что до 2030 года с участием госкомпании планируется построить 100 млн кв. м жилья.
Кроме того, по итогам встречи было решено определить до 15 мая не менее 30 объектов культурного наследия на территории Иркутской области. Для их восстановления инвесторы могут привлечь льготное кредитование по президентской программе, оператором которой выступает ДОМ.РФ.
Ранее агентство сообщало, что арендный дом появится около ТРЦ «Яркомолл» и будет состоять из пяти блок-секций высотой до восьми этажей. Квартиры будут с мебелью и бытовой техникой.