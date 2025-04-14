Арендный дом на 218 квартир в Иркутске начнут строить в июне

«На встрече также обсудили значимые для обеих сторон вопросы по развитию неиспользуемого федерального имущества в области, включающие комплексную работу по выявлению участков, которые можно вовлечь в оборот и передать инвесторам под застройку. Планируется, что к 2030 году в том числе при поддержке ДОМ.РФ в регионе будет построено 875 тысяч кв. метров жилья», — отметил Денис Филиппов.