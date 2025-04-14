Аналитики оценили средние расходы красноярцев в 2024 году

Согласно данным исследования, спрос на услуги в Красноярском крае увеличился на 6,5% с учетом инфляции. В то же время, средние расходы по стране составили 43,5 тысячи рублей, что на 17% выше уровня 2023 года. Из этой суммы 31,7 тысячи рублей было потрачено на товары, 9,8 тысячи — на услуги, а две тысячи рублей — на питание в общественных местах.