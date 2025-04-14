Аналитики оценили средние расходы красноярцев в 2024 году

Это на 15,5% больше по сравнению с прошлым годом, когда средний показатель составлял 32,2 тысячи рублей.
Методика расчета основана на анализе оборота розничной торговли, объема платных услуг и расходов на кафе и рестораны. Общая сумма среднемесячных потребительских трат была разделена на численность населения региона.
Согласно данным исследования, спрос на услуги в Красноярском крае увеличился на 6,5% с учетом инфляции. В то же время, средние расходы по стране составили 43,5 тысячи рублей, что на 17% выше уровня 2023 года. Из этой суммы 31,7 тысячи рублей было потрачено на товары, 9,8 тысячи — на услуги, а две тысячи рублей — на питание в общественных местах.
Наивысшие среднемесячные траты зарегистрированы в Москве — 77,5 тысячи рублей, Санкт-Петербурге — 60,7 тысячи и Краснодарском крае — 59,7 тысячи. Наименьшие расходы наблюдаются в Ингушетии — 11,5 тысячи рублей, Карачаево-Черкессии — 17,3 тысячи и Тыве — 17,9 тысячи.
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