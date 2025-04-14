Московские школьники завоевали 17 медалей на Международном турнире по информатике

Соревнования проходили с 9 по 13 апреля, за победу в старшей и младшей возрастных категориях боролись команды из семи стран. В состав сборных, представлявших Россию, вошли 24 участника, из которых 17 — школьники из Москвы. Команды сформировали по итогам Всероссийской олимпиады школьников по информатике. На турнире необходимо было решить шесть задач на языке программирования C/C++, российские школьники выполняли их дистанционно. Отмечается, что ученики московских школ на состязании в этом году завоевали рекордные 110 дипломов — почти половину всех наград. По словам научного руководителя Центра педагогического мастерства столичного Департамента образования и науки Ивана Ященко, этот турнир послужил хорошей подготовкой перед главным соревнованием — Международной олимпиадой по информатике, которая пройдет летом в Боливии.