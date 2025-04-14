Московские школьники завоевали 17 медалей на Международном турнире по информатике

«Так, в старшей возрастной категории золото выиграли Петр Лосев и Дарья Грекова из школы № 57, Сергей Муханов и Максим Кравченко из образовательного комплекса “Воробьевы горы” и Владислав Жиганов из СУНЦ МГУ, серебро — Марк Приводнов, Матвей Макаров и Александр Макнил из школы Центра педагогического мастерства, Артемий Гриненко из образовательного комплекса “Воробьевы горы” и Лев Цыбань из СУНЦ МГУ. Среди юниоров золотые медали завоевали Максим Умнов из школы № 179, Антон Барисов из школы Центра педагогического мастерства, Алексей Марченко из образовательного комплекса “Воробьевы горы”, а также Михаил Обухов и Савва Дятлов из лицея “Вторая школа” имени В. Ф. Овчинникова, а серебряными призерами стали Александр Пинский из лицея “Вторая школа” имени В. Ф. Овчинникова и Владислав Марченко из образовательного комплекса “Воробьевы горы”, — говорится в сообщении.
Соревнования проходили с 9 по 13 апреля, за победу в старшей и младшей возрастных категориях боролись команды из семи стран. В состав сборных, представлявших Россию, вошли 24 участника, из которых 17 — школьники из Москвы. Команды сформировали по итогам Всероссийской олимпиады школьников по информатике. На турнире необходимо было решить шесть задач на языке программирования C/C++, российские школьники выполняли их дистанционно. Отмечается, что ученики московских школ на состязании в этом году завоевали рекордные 110 дипломов — почти половину всех наград. По словам научного руководителя Центра педагогического мастерства столичного Департамента образования и науки Ивана Ященко, этот турнир послужил хорошей подготовкой перед главным соревнованием — Международной олимпиадой по информатике, которая пройдет летом в Боливии.
«Международный турнир по информатике проходит в Болгарии с 2009 года. Российские школьники участвуют в нем с 2014-го. В прошлом году к соревнованию присоединились команды более чем из 15 стран. Тогда московские школьники завоевали 10 медалей», — уточняется в публикации.