Собянин рассказал, как будет выглядеть новая станция метро «Академическая»

По словам Собянина, станция метро будет находиться недалеко от пересечения улиц Дмитрия Ульянова и Профсоюзной. Специалисты планируют построить два подземных вестибюля — каждый из них будет оснащен пешеходными переходами с лестничными выходами на обе стороны улицы Дмитрия Ульянова.