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Собянин рассказал, как будет выглядеть новая станция метро «Академическая»

Оформление станции Академическая Троицкой линии метро посвятят 300-летию Российской академии наук. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Источник: Агентство «Москва»

— Путевые стены займут художественные панно о науке. Пассажиры смогут увидеть портреты выдающихся деятелей разных эпох, среди них Лаврентий Блюментрост, Иван Шумахер, Николай Семенов и Владимир Вернадский, — уточнил глава города.

По словам Собянина, станция метро будет находиться недалеко от пересечения улиц Дмитрия Ульянова и Профсоюзной. Специалисты планируют построить два подземных вестибюля — каждый из них будет оснащен пешеходными переходами с лестничными выходами на обе стороны улицы Дмитрия Ульянова.

— Уже начали строительство и пересадочного узла между одноименными станциями «Академическая» изумрудной и оранжевой веток, — подытожил мэр столицы в своем Telegram-канале.

8 апреля Сергей Собянин рассказал о строительстве нового городского вокзала «Петровско-Разумовская» на МЦД-1. Новый городской вокзал откроется уже в этом году.