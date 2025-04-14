Красноярцев вновь просят пожертвовать еду и вещи бездомным собакам

«Уже седьмой год подряд наши подростки из Трудового отряда проводят весеннюю и осеннюю акции помощи животным. Только за прошлый год удалось собрать свыше 780 кг корма, 650 единиц инвентаря и 580 хозяйственных товаров. Это говорит о том, что в городе всё больше людей, готовых помогать», — рассказал руководитель Трудового отряда Роман Витенко.