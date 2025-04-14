Красноярцев вновь просят пожертвовать еду и вещи бездомным собакам

Об этом сообщили в мэрии.
От неравнодушных жителей волонтеры из Трудового отряда главы города принимают:
- корм для собак: сухой, влажный, консервы, лакомства и крупы (рис, геркулес, гречка);
- хозяйственные товары: моющие и дезинфицирующие средства;
- инвентарь для уборки: мусорные и строительные мешки, шпатели, перчатки, мётлы, совки, грабли, лопаты, металлические и алюминиевые вёдра и тазы, губки, щётки, тряпки;
- посуду и текстиль: миски, кастрюли, тазы, одеяла, коврики, пелёнки, лежанки;
- средства ухода и аксессуары: расчёски, ошейники, поводки, препараты от паразитов, лосьоны, резиновые игрушки.
Не надо приносить сырое мясо, сало и кости — эти продукты без подтверждения условий хранения и сроков годности могут навредить животным.
Пункты приема открыты в каждом районе города на базе молодежных центров в будни по адресам:
- Железнодорожный район: ул. Ады Лебедевой, 149, с 9 до 18 часов, телефон 211−95−01;
- Кировский район: ул. Академика Павлова, 37а, с 10 до 21 часа, телефон 260−17−47;
- Ленинский район: ул. Мичурина, 17, с 9 до 18 часов, телефон 218−01−21;
- Октябрьский район: ул. Высотная, 15, с 9 до 18 часов, телефон 291−30−46; ул. Попова, 12, с 10 до 21 часа, телефон 291−30−56;
- Свердловский район: ул. Парашютная, 8а, с 9 до 18 часов, телефон 204−06−43; Красраб, 115а, с 10 до 21 часа, телефон 291−33−16;
- Советский район: пр. Металлургов, 22а, с 10 до 21 часа, телефон 224−68−00;
- Центральный район: ул. Карла Маркса, 49, с 10 до 21 часа, телефон 227−92−01.
«Уже седьмой год подряд наши подростки из Трудового отряда проводят весеннюю и осеннюю акции помощи животным. Только за прошлый год удалось собрать свыше 780 кг корма, 650 единиц инвентаря и 580 хозяйственных товаров. Это говорит о том, что в городе всё больше людей, готовых помогать», — рассказал руководитель Трудового отряда Роман Витенко.
Узнать подробности акции «Дай лапу, друг» можно по телефону 218−01−21, а также в группе проекта в соцсети.