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14 апреля отжиги сухой травы пройдут в Ленинском и Правобережном округах Иркутска

Иркутск, НИА-Байкал — Для профилактики стихийных палов в Иркутске проводят отжиги сухой растительности.

Источник: Мэрия Иркутска

Сегодня такие мероприятия организуют в Ленинском и Правобережном округах. Участие в них примут сотрудники первого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по региону, МКУ «Безопасный город» и мэрии.

После полудня от прошлогодней травы продолжат освобождать территорию от улицы Томсона до 18-го Советского переулка. Ее площадь составляет 5,3 га.

В 14:30 аналогичные работы проведут в микрорайоне Топкинский, 13, вблизи гаражного кооператива, а затем в микрорайоне Искра — возле пруда. Площадь двух участков — 3,7 га.

Мероприятия полностью контролируемые, их выполняют при отсутствии сильного ветра и осадков. На каждом участке размещают специализированную технику и огнетушители, сообщает пресс-служба городской администрации.

Отжиги организуют вдали от жилых домов. Ликвидировать траву таким способом может только профессиональная группа. Жителям совершать подобные действия запрещено — за них предусмотрена административная и уголовная ответственность.