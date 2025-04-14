14 апреля отжиги сухой травы пройдут в Ленинском и Правобережном округах Иркутска

Сегодня такие мероприятия организуют в Ленинском и Правобережном округах. Участие в них примут сотрудники первого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по региону, МКУ «Безопасный город» и мэрии.
После полудня от прошлогодней травы продолжат освобождать территорию от улицы Томсона до 18-го Советского переулка. Ее площадь составляет 5,3 га.
В 14:30 аналогичные работы проведут в микрорайоне Топкинский, 13, вблизи гаражного кооператива, а затем в микрорайоне Искра — возле пруда. Площадь двух участков — 3,7 га.
Мероприятия полностью контролируемые, их выполняют при отсутствии сильного ветра и осадков. На каждом участке размещают специализированную технику и огнетушители, сообщает пресс-служба городской администрации.
Отжиги организуют вдали от жилых домов. Ликвидировать траву таким способом может только профессиональная группа. Жителям совершать подобные действия запрещено — за них предусмотрена административная и уголовная ответственность.