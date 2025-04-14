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Парки и скверы Челябинска начали обрабатывать от клещей

В Челябинске начали обрабатывать от клещей парки, скверы и кладбища. Об этом на аппаратном совещании в администрации сообщил заместитель мэра по городскому хозяйству Александр Астахов.

Источник: Pchela.News

— Планово, с учётом погодных условий, начали акарицидную обработку озеленённых общественных пространств в Челябинске, — сообщил Александр Астахов. — Также в преддверии Родительского дня обрабатываем городские кладбища.

Клещевой энцефалит — это вирусная инфекция, поражающая центральную нервную систему. Основными переносчиками вируса являются иксодовые клещи, а заражение происходит через их укус. Наиболее надёжным методом профилактики остаётся вакцинация.

В этом году на фоне тёплой зимы в Челябинской области клещи проснулись аж в феврале. Несколько случаев укусов в регионе зафиксировали уже к 23-му числу — от членистоногих пострадали домашние собаки.

Ранее о безопасности вакцин от клещевого энцефалита и о том, почему иммуноглобулин может не спасти, «Пчеле» подробно рассказала профессор Алёна Конькова-Рейдман. А в профсоюзе пояснили, в каких случаях укус клещом в рабочее время считается несчастным случаем.