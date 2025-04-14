Парки и скверы Челябинска начали обрабатывать от клещей

Ранее о безопасности вакцин от клещевого энцефалита и о том, почему иммуноглобулин может не спасти, «Пчеле» подробно рассказала профессор Алёна Конькова-Рейдман. А в профсоюзе пояснили, в каких случаях укус клещом в рабочее время считается несчастным случаем.