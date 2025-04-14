В арсенале АО «САХ» в Новосибирске появилась установка для переработки автопокрышек

Так, пиролизное масло будет использоваться в качестве печного топлива для котельных и нефтеперерабатывающих предприятий. Сажа будет использоваться для окрашивания новых шин и строительных материалов. А стальную проволоку регоператор планирует сдавать в пункты приёма металлов.