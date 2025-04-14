В арсенале АО «САХ» в Новосибирске появилась установка для переработки автопокрышек

Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами — АО «САХ» закупил пиролизную установку для переработки автомобильных покрышек. Информацию об этом в понедельник, 14 апреля, распространила пресс-служба компании.
Как сообщается, установка российского производства весом 8 тонн разместится на площади 5 кв. м. Она способна переработать от 50 до 100 автопокрышек за 6 часов.
«В процессе пиролиза под воздействием высоких температур шины превратятся в пиролизное масло, сажу, стальную проволоку и син-газ. Выделяющийся син-газ будет использоваться на месте как источник энергии для пиролизной установки, прочие продукты “САХ” планируют передать другим предприятиям», — говорится в сообщении АО «САХ».
Так, пиролизное масло будет использоваться в качестве печного топлива для котельных и нефтеперерабатывающих предприятий. Сажа будет использоваться для окрашивания новых шин и строительных материалов. А стальную проволоку регоператор планирует сдавать в пункты приёма металлов.
Избавиться от отработавших покрышек жители мегаполиса смогут бесплатно в рамках городского субботника. Шины можно сдать по адресу: ул. Малыгина, 23/2 в период с 14 по 27 апреля с 8:00 до 20:00.
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