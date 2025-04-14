Воронежские пловчихи победили на чемпионате страны

В эстафете 4×200 метров вольным стилем на высшую ступень пьедестала почета поднялась сборная Воронежской области (Анастасия Саратова, Анастасия Маркова, Александра Цветковская и Дарья Клепикова). Девушки более чем на три секунды опередили финишировавшую второй команду из Санкт-Петербурга, а тройку лучших замкнули столичные пловчихи.