Воронежские пловчихи победили на чемпионате страны

В Казани начался чемпионат России по плаванию, в котором участвуют более 700 спортсменов со всей страны.
В первый день турнира было разыграно четыре комплекта наград.
В эстафете 4×200 метров вольным стилем на высшую ступень пьедестала почета поднялась сборная Воронежской области (Анастасия Саратова, Анастасия Маркова, Александра Цветковская и Дарья Клепикова). Девушки более чем на три секунды опередили финишировавшую второй команду из Санкт-Петербурга, а тройку лучших замкнули столичные пловчихи.
Отметим, что соревнования продлятся до 18 апреля.