Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежские пловчихи победили на чемпионате страны

Женская команда выиграла эстафету 4×200 метров.

В Казани начался чемпионат России по плаванию, в котором участвуют более 700 спортсменов со всей страны.

В первый день турнира было разыграно четыре комплекта наград.

В эстафете 4×200 метров вольным стилем на высшую ступень пьедестала почета поднялась сборная Воронежской области (Анастасия Саратова, Анастасия Маркова, Александра Цветковская и Дарья Клепикова). Девушки более чем на три секунды опередили финишировавшую второй команду из Санкт-Петербурга, а тройку лучших замкнули столичные пловчихи.

Отметим, что соревнования продлятся до 18 апреля.