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Мобильные группы МЧС прибыли на острова Хабаровска для круглосуточного дежурства

Спасатели оснащены квадроциклами, инструментом и снаряжением.

Источник: Комсомольская правда

Перед выходными спасатели отправились на острова Хабаровска. Туда заранее доставили все необходимое — от техники до снаряжения. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Мобильные группы МЧС прибыли вертолетом Ми-8. Спасатели высадились на острова Большой Уссурийский и Кабельный. С собой у них квадроциклы, инструменты и снаряжение для работы в полевых условиях.

«На островах выставлены временные посты. Сотрудники будут следить за обстановкой, вести профилактическую работу с местными жителями и дачниками, а при необходимости — оказывать помощь», — рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю по Государственной противопожарной службе Алексей Петрук.

Дежурства проходят круглосуточно. Такая мера особенно важна сейчас, когда начинается дачный сезон, а с ним и риск возгораний.