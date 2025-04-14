Мобильные группы МЧС прибыли на острова Хабаровска для круглосуточного дежурства

Перед выходными спасатели отправились на острова Хабаровска. Туда заранее доставили все необходимое — от техники до снаряжения. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Мобильные группы МЧС прибыли вертолетом Ми-8. Спасатели высадились на острова Большой Уссурийский и Кабельный. С собой у них квадроциклы, инструменты и снаряжение для работы в полевых условиях.
«На островах выставлены временные посты. Сотрудники будут следить за обстановкой, вести профилактическую работу с местными жителями и дачниками, а при необходимости — оказывать помощь», — рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю по Государственной противопожарной службе Алексей Петрук.
Дежурства проходят круглосуточно. Такая мера особенно важна сейчас, когда начинается дачный сезон, а с ним и риск возгораний.