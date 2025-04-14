Четырехметровые клены и красивые сакуры: на улице Гоголя в Волгограде высадят более сотни деревьев

Старые, засохшие деревья уйдут в прошлое, уступив место около 100 новым саженцам. Тут появятся четырехметровые клены, а их красоту дополнят нежные сакуры, изящная спирея японская, яркий барбарис и снежеягодник. Агрономы создадут из этих растений настоящие живые клумбы, которые будут радовать глаз волгоградцев и гостей города. К этому добавится еще и 100 квадратных метров свежего рулонного газона.