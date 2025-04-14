Четырехметровые клены и красивые сакуры: на улице Гоголя в Волгограде высадят более сотни деревьев

Власти Волгограда нашли подрядчика для озеленения улицы Гоголя в Центральном районе. После демонтажа незаконного магазина МАН там началась масштабная реконструкция. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии, победителем открытого конкурса стала компания ООО «Стройплощадка+», которая превратит участок между улицей Коммунистической и площадью Павших Борцов в настоящий зеленый оазис.
Старые, засохшие деревья уйдут в прошлое, уступив место около 100 новым саженцам. Тут появятся четырехметровые клены, а их красоту дополнят нежные сакуры, изящная спирея японская, яркий барбарис и снежеягодник. Агрономы создадут из этих растений настоящие живые клумбы, которые будут радовать глаз волгоградцев и гостей города. К этому добавится еще и 100 квадратных метров свежего рулонного газона.
Все новые деревья доставят с уже сформированной корневой системой и комом земли, что гарантирует их успешную приживаемость.