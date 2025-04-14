В Красноярске пройдет форум Всемирного фестиваля молодежи

Об этом рассказали в региональном агентстве молодежной политики и реализации программ общественного развития.
Форум — продолжение Всемирного фестиваля молодежи, прошедшего на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта 2024 года. После встречи с участниками ВФМ-2024 президент России Владимир Путин поручил проводить раз в шесть лет большой фестиваль на 20 тыс. участников и раз в три года — на 10 тыс.
Красноярский край имеет богатый опыт проведения международных событий для молодежи. В прошлом году в Красноярске прошла региональная программа Всемирного фестиваля молодежи, в которой приняли участие гости из 20 стран, члены делегации края на ВФМ и молодые активисты региона.
«Красноярский край при поддержке президента и Росмолодежи станет площадкой для укрепления международного сотрудничества в сфере молодежной политики. Это уникальная возможность для наших ребят обменяться идеями, опытом и создать совместные проекты», — отметил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
Напомним, в текущем году Всемирный фестиваль молодежи объединил молодых лидеров в сферах науки, образования, политики, международных отношений, волонтерства, спорта, предпринимательства и культуры. Фестиваль в Сочи посетила делегация Красноярского края.