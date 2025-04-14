В Красноярске пройдет форум Всемирного фестиваля молодежи

Форум — продолжение Всемирного фестиваля молодежи, прошедшего на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта 2024 года. После встречи с участниками ВФМ-2024 президент России Владимир Путин поручил проводить раз в шесть лет большой фестиваль на 20 тыс. участников и раз в три года — на 10 тыс.