Просадка люков на дорогах Симферополя — когда все исправят

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил специалистам «Крымавтодора» и ГУП «Вода Крыма» до 1 мая завершить ямочный ремонт дорог и подъем люков на проезжей части.
«Есть проблематика, связанная с тем, что люки наших колодцев (водопроводных, канализационных, ливневой канализации) дают просадку из-за неравномерности самой дороги. Бывает, дорога просаживается и за ней люк, а бывает, люк просаживается… Это работа плановая», — пояснил Новик.
По словам специалиста, сегодня «Вода Крыма» эту работу синхронизировали с «Крымавтодором», чтобы все происходило максимально эффективно.
«А не так, что “Крымавтодор” пришел, закатал в асфальт, а потом мы вскрываем свои колодцы и заново асфальтируем. Это совершенно неэффективно. Поэтому руководителем республики и поставлена такая задача, к которой мы уже приступаем», — сказал Новик.
Он подчеркнул, что речь идет о латочном ремонте, поэтому просевшие люки будут поднимать даже на тех дорогах, где ремонт полотна не планируют, хотя в идеале именно в таких случаях и меняются колодцы, отметил гендиректор «Воды Крыма».
«Но сейчас речь идет о регламентных работах. Поэтому даже там, где не будет восстанавливаться асфальт, но просел люк, мы все равно эту работу должны выполнить… До 1 мая в большей степени (сделаем) основные проездные дороги: Севастопольская, проспект Кирова, проспект Победы и так далее», — уточнил Новик.
Комментируя ситуацию с просевшими колодцами на улице Ленина в Симферополе, Новик сказал, что эту проблему, согласно договору, должны решить до того, как объект будет передан на баланс ГУП «Вода Крыма».
«Еще выполняется строительство новых сетей водоотведения в старом городе (один из районов Симферополя — ред.). Те работы, которые были завершены в прошлом году, на улице Ленина в частности, там действительно просели колодцы. Пока в эксплуатацию “Воды Крыма” эта сеть не передана. Но я знаю, что у заказчика и подрядчика есть обязательства восстанавливать эти колодцы», — сказал Новик.
Он также подчеркнул, что «Вода Крыма» посодействует тому, чтобы обязать всех жителей указанного района Симферополя подключиться к новым сетям водоотведения.
«Несмотря на то, что объект еще не введен в эксплуатацию, идет активная стадия строительства, мы уже выезжаем к жителям и объясняем порядок технологического подключения к будущим сетям. В том числе сомневающимся, что вот так, как раньше, когда все стоки текли по городским улицам, уже не будет. Тогда не было альтернативы… Это экология в том числе. Затрачены огромные деньги. В сложнейших условиях работает подрядная организация, служба заказчика. Поэтому да, здесь, конечно, добровольно-принудительно мы будем подключать всех абсолютно», — предупредил Новик.