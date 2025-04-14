Просадка люков на дорогах Симферополя — когда все исправят

«Несмотря на то, что объект еще не введен в эксплуатацию, идет активная стадия строительства, мы уже выезжаем к жителям и объясняем порядок технологического подключения к будущим сетям. В том числе сомневающимся, что вот так, как раньше, когда все стоки текли по городским улицам, уже не будет. Тогда не было альтернативы… Это экология в том числе. Затрачены огромные деньги. В сложнейших условиях работает подрядная организация, служба заказчика. Поэтому да, здесь, конечно, добровольно-принудительно мы будем подключать всех абсолютно», — предупредил Новик.