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В Иркутске пройдет ярмарка трудоустройства «Работа России»

Иркутск, НИА-Байкал — 18 апреля во Дворце спорта «Труд» состоится региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

Источник: Правительство Иркутской области

В ней примут участие более 30 частных и государственных организаций, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Мероприятие ориентировано на безработных граждан, тех, кто ищет новое место работы, выпускников и студентов ссузов и вузов, а также учащихся 9−11 классов.

Все посетители смогут ознакомиться с актуальными вакансиями, получить консультации и советы по составлению резюме, а также узнать о мерах государственной поддержки в области занятости.

В программе — консультационные площадки, мастер-классы, профпробы, фестиваль профессий. Также будет работать пункт отбора на военную службу по контракту.

Для участников пройдут игры, лекции, викторины по построению и развитию карьеры. Запланирован круглый стол для образовательных организаций.

Начало в 10:00. Ознакомиться с программой мероприятия можно на сайте администрации Иркутска.