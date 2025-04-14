В Иркутске пройдет ярмарка трудоустройства «Работа России»

В ней примут участие более 30 частных и государственных организаций, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Мероприятие ориентировано на безработных граждан, тех, кто ищет новое место работы, выпускников и студентов ссузов и вузов, а также учащихся 9−11 классов.
Все посетители смогут ознакомиться с актуальными вакансиями, получить консультации и советы по составлению резюме, а также узнать о мерах государственной поддержки в области занятости.
В программе — консультационные площадки, мастер-классы, профпробы, фестиваль профессий. Также будет работать пункт отбора на военную службу по контракту.
Для участников пройдут игры, лекции, викторины по построению и развитию карьеры. Запланирован круглый стол для образовательных организаций.
Начало в 10:00. Ознакомиться с программой мероприятия можно на сайте администрации Иркутска.