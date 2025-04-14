Не взятка, а на СВО: в Новосибирске адвокат Зырянова указал на ошибки дела

Адвокат Александра Зырянова — главы АО «Корпорация развития Новосибирской области» — уверяет, что следствие ошиблось в отношении его подзащитного. По его словам, деньги, которые фигурируют в качестве взятки, на самом деле предназначались для нужд СВО.