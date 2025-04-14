Не взятка, а на СВО: в Новосибирске адвокат Зырянова указал на ошибки дела

Адвокат Александра Зырянова — главы АО «Корпорация развития Новосибирской области» — уверяет, что следствие ошиблось в отношении его подзащитного. По его словам, деньги, которые фигурируют в качестве взятки, на самом деле предназначались для нужд СВО.
Об этом защитник Роман Кандауров рассказал «Сиб.фм». По версии правоохранителей, Зырянов получил 1,5 миллиона рублей от руководства ОАО «УК “Биотехнопарк”» за общее покровительство. Адвокат утверждает — деньги должны были пойти на покупку бронеавтомобилей.
Указано, что сбор средств — совместная инициатива Александра Зырянова и председателя новосибирского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Игоря Салова.
«Удалось собрать около трёх миллионов рублей, которых как раз хватило на закупку и доставку в зону СВО пяти бронеавтомобилей “Газель”, они ранее использовались в качестве инкассаторских машин», — портал цитирует Романа Кандаурова.
Руководители «Биотехнопарка» (Иванов и Петрушкин) выступили благотворителями, но их 1,5 миллиона рублей расценили как взятку, говорит Кандауров.
По словам адвоката, Зырянов и Салов лично передали технику генерал-майору, советнику главы ДНР Яну Гагину при содействии волонтёра Дмитрия Таневского. Федеральный канал снял об этом сюжет.
«Следствие отказывается учитывать их показания и продолжает настаивать на абсурдном обвинении Зырянова во взятке», — портал цитирует Романа Кандаурова.
Александра Зырянова задержали летом 2024 года. Его причастность рассматривают в трёх уголовных делах.
Первое — те самые 1,5 млн рублей от «Биотехнопарка».
Второе — обвинение утверждает, что Зырянов пытался взять 30 млн рублей от китайца Цюй Фэя за то, чтобы подключить перерабатывающее предприятие к инженерным коммуникациям.
Третье — следователи уверены, что Зырянов помог «Техстрой-Нск» и «Стройтех» получить контракты на свыше 60 млн рублей, а за это бизнесмены оплатили публикации в СМИ о главе Корпорации развития НСО.