В Братске Мемориалу Славу исполняется 50 лет

Братскому Мемориалу Славы исполнятся 50 лет в День 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации, он возведен на естественном холме, высота языков пламени, изготовленного из железобетона, доходит до 26 метров. На каждой из плит высечены имена погибших в годы войны.
— В 1980 году, во время оформления площади, через дорогу установили танк Т-34 и истребитель МИГ-17 (самолет участвовал в боях в Северной Корее), — делятся в пресс-службе администрации.
За прошедшие 50 лет Мемориал сильно износился из-за ветра, снега и перепадов температур. Поэтому власти провели комплексный ремонт, на который понадобилось несколько лет. К 2020 году заменили плиты с фамилиями, привели в порядок «языки пламени», восстановили подсветку и многое другое. Ежегодно в области к 9 мая обновляют все памятные места — убирают мусор и красят.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что арендный дом на 218 квартир построят на Верхней Набережной в Иркутске.