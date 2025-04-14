В Братске Мемориалу Славу исполняется 50 лет

За прошедшие 50 лет Мемориал сильно износился из-за ветра, снега и перепадов температур. Поэтому власти провели комплексный ремонт, на который понадобилось несколько лет. К 2020 году заменили плиты с фамилиями, привели в порядок «языки пламени», восстановили подсветку и многое другое. Ежегодно в области к 9 мая обновляют все памятные места — убирают мусор и красят.