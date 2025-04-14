В Башкирии провели сложную операцию пациентке с раком желчного пузыря.

«Сложный распространенный онкопроцесс вызвал трудность проведения стандартного дренирования, в результате прорастания опухоли в желчные протоки, что могло вызвать ряд интра- и послеоперационных осложнений. После проведенного консилиума под ультразвуковым и рентгеновским контролем пациентке был установлен дренаж для оттока желчи. Данная процедура позволила снизить интоксикацию организма и избавить от желтухи», — рассказал главврач.