В Башкирии провели сложную операцию пациентке с раком желчного пузыря.

В Башкирии провели сложную операцию пациентке с опухолью желчного пузыря. Об успехе башкирских медиков рассказал главный врач уфимской городской больницы № 21 Радик Надыргулов.
По его словам, пациентка поступила в хирургическое отделение № 1 с жалобами на желтушность и потерю веса. Из-за основного заболевания желчь не поступала в кишечник, что и вызвало желтушность кожных покровов.
«Сложный распространенный онкопроцесс вызвал трудность проведения стандартного дренирования, в результате прорастания опухоли в желчные протоки, что могло вызвать ряд интра- и послеоперационных осложнений. После проведенного консилиума под ультразвуковым и рентгеновским контролем пациентке был установлен дренаж для оттока желчи. Данная процедура позволила снизить интоксикацию организма и избавить от желтухи», — рассказал главврач.
Он отметил, что выбранная тактика позволила провести операцию с меньшей травматизацией органа и прилегающих тканей.
В настоящее время пациентка готовится к выписке с улучшением и под наблюдение онколога по месту жительства для дальнейшего лечения.