В Ростовской области зафиксировано снижение младенческой смертности

Статистические данные за первые два месяца 2025 года показывают положительную динамику в показателях детского здоровья. Так, в январе-феврале текущего года в регионе зарегистрировано 19 случаев смерти детей до года, что на 21% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зафиксировано 24 случая.