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В Ростовской области зафиксировано снижение младенческой смертности

В Ростовской области за два месяца умерли 19 младенцев.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области зафиксировано снижение младенческой смертности. Об этом сообщили в Росстате.

Статистические данные за первые два месяца 2025 года показывают положительную динамику в показателях детского здоровья. Так, в январе-феврале текущего года в регионе зарегистрировано 19 случаев смерти детей до года, что на 21% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зафиксировано 24 случая.

Основными причинами, к сожалению, остаются болезни новорожденных и внешние факторы. Однако общая тенденция к снижению показателей обнадеживает.