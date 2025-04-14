Ко Дню Победы Самару украсят топиарными фигурами и кашпо с цветами

Стало известно, как Самару украсят цветами ко Дню Победы. Об этом рассказал мэр Иван Носков, который в выходные посетил «Спецремстройзеленхоз» и проверил, как идет подготовка к оформлению цветников и клумб на улицах города.
— К 9 мая будут установлены кашпо с цветами, топиарные фигуры, каскады, вазоны и цветочницы
К маю на клумбах города высадят цветы, которые выращивают в муниципальном учреждении «Спецремстройзеленхоз». Только луковичные растения занимают более 32 тысяч квадратных метров. А здесь еще растут кустарники, деревья, многолетнее растения
Возможно, летом в теплицах предприятия смогут работать дети, переговоры об этом скоро пройдут совместно с центром занятости. А для школьников хотят организовывать сюда экскурсии.