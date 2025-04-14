Ко Дню Победы Самару украсят топиарными фигурами и кашпо с цветами

К маю на клумбах города высадят цветы, которые выращивают в муниципальном учреждении «Спецремстройзеленхоз». Только луковичные растения занимают более 32 тысяч квадратных метров. А здесь еще растут кустарники, деревья, многолетнее растения и т. д.