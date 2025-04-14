Почти 80 тысяч сертификатов на маткапитал выдали в Новосибирской области

В Новосибирской области посчитали, сколько сертификатов на материнский капитал выдали за пять лет. Выяснилось, что их было 76 тысяч штук. Об этом рассказали представители Отделения Социального фонда России по региону.
Напомним, что автоматическое предоставление услуги стало возможным благодаря передаче данных из ЗАГСа через портал «Госуслуги».
Сейчас данные сертификаты можно получить в электронном виде через портал. По словам управляющего СФР по Новосибирской области, в этом году уже было выдано три тысячи сертификатов.