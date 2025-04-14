Фраза «Не пытайтесь покинуть Омск» снова стала народной

Права на использование знаменитого выражения истекли, и теперь оно возвращается в свободное обращение.
Товарный знак с этой фразой был зарегистрирован в начале 2017 года по инициативе Омской региональной телерадиокомпании (12-й канал). Идею продвигал тогдашний директор канала Александр Малькевич. По его словам, слоган планировали использовать для образовательных и просветительских проектов, чтобы изменить восприятие выражения с ироничного на более позитивное.
За время действия регистрации любое коммерческое использование слогана без согласия правообладателя могло обойтись в штраф до 5 миллионов рублей. Предполагалось, что бренд будет применяться на сувенирной продукции, а также в региональных инициативах.
Теперь, после истечения срока регистрации, слоган вновь может свободно использоваться кем угодно — без ограничений и разрешений.