Фраза «Не пытайтесь покинуть Омск» снова стала народной

Товарный знак с этой фразой был зарегистрирован в начале 2017 года по инициативе Омской региональной телерадиокомпании (12-й канал). Идею продвигал тогдашний директор канала Александр Малькевич. По его словам, слоган планировали использовать для образовательных и просветительских проектов, чтобы изменить восприятие выражения с ироничного на более позитивное.