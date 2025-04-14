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Ограничения на посещение лесов введены в двух районах Беларуси

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ограничения на посещение лесов введены в двух районах Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на интерактивную карту Министерства лесного хозяйства.

Источник: Freepik

По данным на 9 часов 14 апреля, ограничения на посещение лесных массивов введены только в Барановичском и Ляховичском районах Брестской области. Все остальные леса районов страны остаются свободными для посещения.

Оперативно отслеживать данные о введении мер ограничительного характера можно по размещенной на официальном сайте Минлесхоза карте запретов и ограничений на посещение лесов. Также информацию можно уточнить в местных райисполкомах и лесохозяйственных учреждениях. Интерактивная карта обновляется в онлайн-режиме, поэтому перед посещением лесных массивов стоит ознакомиться с актуальной ситуацией.