Ограничения на посещение лесов введены в двух районах Беларуси

По данным на 9 часов 14 апреля, ограничения на посещение лесных массивов введены только в Барановичском и Ляховичском районах Брестской области. Все остальные леса районов страны остаются свободными для посещения.
Оперативно отслеживать данные о введении мер ограничительного характера можно по размещенной на официальном сайте Минлесхоза карте запретов и ограничений на посещение лесов. Также информацию можно уточнить в местных райисполкомах и лесохозяйственных учреждениях. Интерактивная карта обновляется в онлайн-режиме, поэтому перед посещением лесных массивов стоит ознакомиться с актуальной ситуацией.