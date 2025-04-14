«Минсктранс» сказал, можно ли использовать старые талоны после подорожания

В «Минсктрансе» отметили, что после 9 мая талоны можно будет обменять с доплатой по всех киосках организации. В Минске это можно будет сделать в киосках и кассах филиала «Агентство Минсктранс». К примеру, что есть талоны по 0,85 рубля, то можно доплатить 10 копеек и получить талон по актуальному тарифу. Если билет на проезд был куплен у водителя, то придется доплатить 5 копеек. В организации замечают, что талоны, купленные в 2022 году по тарифу в 0,75 рубля, обменять уже нельзя.