«Минсктранс» сказал, можно ли использовать старые талоны после подорожания. Подробности в организации озвучили www.aif.by.
В сообщении сказано, что билеты на проезд по старому тарифу в 0,85 рубля (0,90 рубля при покупке у водителя) окажутся действительны в течение 30 суток с момента установления нового тарифа. Это значит, что в Минске по талонам, купленным до подорожания, можно ездить до 9 мая включительно.
В «Минсктрансе» отметили, что после 9 мая талоны можно будет обменять с доплатой по всех киосках организации. В Минске это можно будет сделать в киосках и кассах филиала «Агентство Минсктранс». К примеру, что есть талоны по 0,85 рубля, то можно доплатить 10 копеек и получить талон по актуальному тарифу. Если билет на проезд был куплен у водителя, то придется доплатить 5 копеек. В организации замечают, что талоны, купленные в 2022 году по тарифу в 0,75 рубля, обменять уже нельзя.
Напомним, что стоимость проезда подорожала в Минске.
Кстати, в Минске самый дорогой проездной стоит 113,97 рубля после подорожания.
Тем временем «Минсктранс» сказал, будет ли штраф, если водитель не продал билет из-за отсутствия сдачи.