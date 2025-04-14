В Шахтах родилась «королевская» двойня

«В семье Тишаковых произошло настоящее чудо — родилась “королевская” двойня (мальчик и девочка)! Сердечно поздравляем Артема и Валерию с рождением Мирона и Миланы!» — пишет источник.
В прошлом, когда при дворе рождались мальчик и девочка, их называли «королевской» двойней. Рождение сына и дочери гарантировало отсутствие разногласий по вопросу престолонаследия. Это предотвращало возможные споры и конфликты.
Сотрудники загса пожелали малышам здоровья и счастья, а родителям — еще больше радости. С начала года это уже четвертая родившаяся двойня в г. Шахты, а для Ростовской области — 69-я.
Ранее сообщалось, что в Азове у пары родилась «королевская» двойня.