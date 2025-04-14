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В Шахтах родилась «королевская» двойня

Ростовская область, 14 апреля 2025. DON24.RU. В Шахтах в семье Тишаковых родилась «королевская» двойня. Об этом сообщает управление ЗАГС по Ростовской области в своем телеграм-канале.

Источник: управление ЗАГС Ростовской области

«В семье Тишаковых произошло настоящее чудо — родилась “королевская” двойня (мальчик и девочка)! Сердечно поздравляем Артема и Валерию с рождением Мирона и Миланы!» — пишет источник.

В прошлом, когда при дворе рождались мальчик и девочка, их называли «королевской» двойней. Рождение сына и дочери гарантировало отсутствие разногласий по вопросу престолонаследия. Это предотвращало возможные споры и конфликты.

Сотрудники загса пожелали малышам здоровья и счастья, а родителям — еще больше радости. С начала года это уже четвертая родившаяся двойня в г. Шахты, а для Ростовской области — 69-я.

Ранее сообщалось, что в Азове у пары родилась «королевская» двойня.