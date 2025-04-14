В Челябинске на два месяца ограничат движение на ЧТЗ: где закроют проезд

«До 30 мая закрыто движение трамваев на указанном участке», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска.
Капитальный ремонт трамвайных путей стартовал 11 апреля и продолжится до 16 июня. Из-за этого транспорт изменил свои маршруты. Трамваи поедут до «Депо № 1», но челябинцам предложили альтернативу: автобусы № 18, 19, 91 и троллейбус № 10.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Челябинске начали строить временный переезд на ЧМЗ. В скором времени здесь начнется капитальный ремонт моста через реку Миасс. С 40-х годов постройку ни разу не ремонтировали.