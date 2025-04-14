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В Челябинске на два месяца ограничат движение на ЧТЗ: где закроют проезд

ЧЕЛЯБИНСК, 14 апреля, ФедералПресс. В Челябинске на улице Горького, между проспектом Ленина и улицей Первой Пятилетки, временно ограничили движение для транспорта. С 23:00 11 апреля до 22:00 16 июня 2025 года первая полоса в обоих направлениях будет закрыта из-за капитального ремонта трамвайных путей.

Источник: РИА "Новости"

«До 30 мая закрыто движение трамваев на указанном участке», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска.

Капитальный ремонт трамвайных путей стартовал 11 апреля и продолжится до 16 июня. Из-за этого транспорт изменил свои маршруты. Трамваи поедут до «Депо № 1», но челябинцам предложили альтернативу: автобусы № 18, 19, 91 и троллейбус № 10.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Челябинске начали строить временный переезд на ЧМЗ. В скором времени здесь начнется капитальный ремонт моста через реку Миасс. С 40-х годов постройку ни разу не ремонтировали.