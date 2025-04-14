В Казани воссоздают храм Николы Тульского и монашеские кельи

Храм Николы Тульского первым принял Казанскую икону Богородицы. Никольский храм был построен в честь тульской иконы Николая Чудотворца. Она связана с защитой Тулы от набега Девлет-Гирея в 1552 году. Комплекс монастыря расположен рядом с Казанским кремлем на месте явления Казанской иконы, сообщает «Татар-информ».