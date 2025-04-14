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В Казани воссоздают храм Николы Тульского и монашеские кельи

Объекты расположены возле Казанского собора.

Источник: Комсомольская правда

На территории Богородицкого монастыря полным ходом идут восстановительные работы. Воссоздают административные здания, кельи и храм Николы Тульского 1816 года постройки. Работы не прекращаются ни на день.

Казанский Богородицкий монастырь восстанавливают после долгого запустения. Митрополит Феофан и Патриарх Кирилл планировали превратить здание в центр православного паломничества. После смерти Феофана работы продолжаются при поддержке нынешнего митрополита Кирилла и раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Храм Николы Тульского первым принял Казанскую икону Богородицы. Никольский храм был построен в честь тульской иконы Николая Чудотворца. Она связана с защитой Тулы от набега Девлет-Гирея в 1552 году. Комплекс монастыря расположен рядом с Казанским кремлем на месте явления Казанской иконы, сообщает «Татар-информ».

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