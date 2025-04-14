В Ростовской области выросли цены на бензин

Сильнее всего подорожал бензин АИ-92 — теперь он стоит 56,5 рубля за литр, +17 копеек за неделю. АИ-95 прибавил 14 копеек, поднявшись до 62,8 рубля. Но самый резкий скачок произошел с АИ-98: его цена взлетела на 30 копеек, установив новый рекорд — 82,2 рубля за литр.