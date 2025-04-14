В Ростовской области выросли цены на бензин

В Ростовской области за первую неделю апреля резко выросли цены на автомобильное топливо. По данным Росстата, средняя стоимость литра горючего увеличилась на 15 копеек, достигнув 60,7 рубля.
Сильнее всего подорожал бензин АИ-92 — теперь он стоит 56,5 рубля за литр, +17 копеек за неделю. АИ-95 прибавил 14 копеек, поднявшись до 62,8 рубля. Но самый резкий скачок произошел с АИ-98: его цена взлетела на 30 копеек, установив новый рекорд — 82,2 рубля за литр.
Не осталось в стороне и дизельное топливо: его средняя цена увеличилась с 66,3 до 66,4 рубля.