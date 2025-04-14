53 сотрудницы МЧС примут участие в параде Победы в Нижнем Новгороде

К параду в честь 80-й годовщины Победы, который пройдет в Нижнем Новгороде на площади Минина и Пожарского, впервые присоединятся сотрудницы МЧС. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Каждое структурное подразделение выбрало лучших работниц. В общей сложности на праздничное шествие выйдут 53 сотрудницы МЧС. Среди них — специалисты связи, диспетчеры, медики, психологи и другие.
Сейчас сотрудницы ведомства усиленно готовятся к параду. Серия репетиций уже прошла в манеже «Нижегородского учебного центра федеральной противопожарной службы». Кроме того, они поучаствовали в смешанной тренировке с парадными коробками МЧС.
До 9 мая нижегородкам предстоит посвятить себя строевой выучке порядка 20 дней.
Ранее мы писали, что билборды с изображением Сталина появились в Нижнем Новгороде к 80-летию Победы.