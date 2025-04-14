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53 сотрудницы МЧС примут участие в параде Победы в Нижнем Новгороде

Каждое структурное подразделение выбрало лучших кандидаток.

Источник: ГУ МЧС по Нижегородской области

К параду в честь 80-й годовщины Победы, который пройдет в Нижнем Новгороде на площади Минина и Пожарского, впервые присоединятся сотрудницы МЧС. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Каждое структурное подразделение выбрало лучших работниц. В общей сложности на праздничное шествие выйдут 53 сотрудницы МЧС. Среди них — специалисты связи, диспетчеры, медики, психологи и другие.

Сейчас сотрудницы ведомства усиленно готовятся к параду. Серия репетиций уже прошла в манеже «Нижегородского учебного центра федеральной противопожарной службы». Кроме того, они поучаствовали в смешанной тренировке с парадными коробками МЧС.

До 9 мая нижегородкам предстоит посвятить себя строевой выучке порядка 20 дней.

Ранее мы писали, что билборды с изображением Сталина появились в Нижнем Новгороде к 80-летию Победы.