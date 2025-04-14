В Госдуме предложили сократить женщинам рабочий день на час

«Каждый ребенок посещает как минимум один кружок дополнительного образования или спортивную секцию, а некоторые дети — несколько. Зачастую вся эта нагрузка ложится на плечи женщины. И очень сложно успеть, выходя с работы в 18:00, сопроводить детей до кружков, которые зачастую и начинаются в это же время, а некоторые и раньше», — объяснил политик.