В Госдуме предложили сократить женщинам рабочий день на час

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Женщинам нужно сократить рабочий день на один час, предложил в разговоре с РИА Новости депутат Госдумы Игорь Антропенко.
«Актуальным стоит вопрос повышения демографии, а когда у молодой девушки будет время на выстраивание личной жизни, если она целый день проводит на работе, а потом уставшая едет домой? Считаю актуальным и своевременным сократить нашему прекрасному полу рабочий день хотя бы на час с сохранением заработной платы», — сказал он.
Депутат отметил, что нововведение поможет и для воспитания подрастающего поколения. Так, в современном мире родители стараются, чтобы их ребенок всесторонне развивался и ему было проще определиться со своим выбором в жизни.
«Каждый ребенок посещает как минимум один кружок дополнительного образования или спортивную секцию, а некоторые дети — несколько. Зачастую вся эта нагрузка ложится на плечи женщины. И очень сложно успеть, выходя с работы в 18:00, сопроводить детей до кружков, которые зачастую и начинаются в это же время, а некоторые и раньше», — объяснил политик.
Также он указал, что заботы о семье, доме и детях порой вынуждают женщин уходить с работы, что устраивает далеко не всех.
При этом даже если у женщины нет детей и семьи, им все равно нужен лишний свободный час в сутки, считает Антропенко. По его словам, это необходимо, так как для сборов на работу женщине требуется намного больше времени, чем мужчине.