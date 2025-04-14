Мусорный полигон в Новочеркасске рекультивируют до конца июня

Ростовская область, 14 апреля 2025. DON24.RU. Мусорный полигон в Новочеркасске планируют рекультивировать до конца июня этого года. Об этом сообщает министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная в своем телеграм-канале. Текущую готовность объекта оценивают в 86%.