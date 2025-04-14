Мусорный полигон в Новочеркасске рекультивируют до конца июня

Сейчас на нем ведутся земляные работы, укладка геотекстиля и песчаного защитного слоя, а также монтаж основного защитного экрана.
«Подрядчик максимально задействовал технику и персонал, чтобы успеть до окончательного срока. Лично убедилась — работа идет интенсивно, несмотря на сложности прошлого периода», — пишет Антонина Пшеничная.
График работ сдвинулся из-за срыва сроков предыдущим подрядчиком, тогда объект был готов на 72−75%. На полигоне работает новая организация.
Контроль за ходом работ продолжится.
Ранее сообщалось, что на Дону оштрафовали еще 100 серых возчиков строительного мусора.