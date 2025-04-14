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Мусорный полигон в Новочеркасске рекультивируют до конца июня

Ростовская область, 14 апреля 2025. DON24.RU. Мусорный полигон в Новочеркасске планируют рекультивировать до конца июня этого года. Об этом сообщает министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная в своем телеграм-канале. Текущую готовность объекта оценивают в 86%.

Источник: Don24.ru

Сейчас на нем ведутся земляные работы, укладка геотекстиля и песчаного защитного слоя, а также монтаж основного защитного экрана.

«Подрядчик максимально задействовал технику и персонал, чтобы успеть до окончательного срока. Лично убедилась — работа идет интенсивно, несмотря на сложности прошлого периода», — пишет Антонина Пшеничная.

График работ сдвинулся из-за срыва сроков предыдущим подрядчиком, тогда объект был готов на 72−75%. На полигоне работает новая организация.

Контроль за ходом работ продолжится.

Ранее сообщалось, что на Дону оштрафовали еще 100 серых возчиков строительного мусора.