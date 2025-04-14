В Иркутской области стартовала регистрация на форум «Байкал»

В Доме молодежи Иркутской области стартовала регистрация участников на международный молодежный форум «Байкал». Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, в 2025 году мероприятие пройдет с 11 по 15 августа в заливе Мухор.
— Форум проводится с 2008 года и объединяет активную и талантливую молодежь. Только в прошлом году участие приняли 600 человек из 85 регионов и девяти стран, — прокомментировал зампред регионального правительства Владимир Читоркин.
Организаторы планируют провести мастер-классы, дискуссии, творческие встречи с экспертами. Те участники, что проявят себя лучше всех, получат грант на реализацию проекта, в прошлом году деньги передали 59 людям на сумму 14 миллионов рублей.