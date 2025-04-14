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Инсталляции в виде пасхальных яиц установили у вестибюлей станций метро и на Северном речном вокзале

Возле вестибюлей станций столичного метро и на Северном речном вокзале установили инсталляции в виде пасхальных яиц высотой почти 5 м. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«Второй год подряд у вестибюлей метро и на Северном речном вокзале размещают большие пасхальные инсталляции высотой 4,7 м», — говорится в материале.

Как уточняется, помимо Северного речного вокзала, инсталляции установлены у станций метро «Парк культуры» (выход № 1) и «Краснопресненская» (выход № 1).

«Московский транспорт участвует в важных праздниках по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. К значимым событиям мы регулярно украшаем инфраструктуру, устанавливаем арт-объекты и фотозоны. В этом году для пасхальных инсталляций возле станций метро и Северного речного вокзала использовали 8 тыс. декоративных цветов. Увидеть их и сделать фото можно до 21 апреля», — приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.