Инсталляции в виде пасхальных яиц установили у вестибюлей станций метро и на Северном речном вокзале

«Второй год подряд у вестибюлей метро и на Северном речном вокзале размещают большие пасхальные инсталляции высотой 4,7 м», — говорится в материале.
Как уточняется, помимо Северного речного вокзала, инсталляции установлены у станций метро «Парк культуры» (выход № 1) и «Краснопресненская» (выход № 1).
«Московский транспорт участвует в важных праздниках по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. К значимым событиям мы регулярно украшаем инфраструктуру, устанавливаем арт-объекты и фотозоны. В этом году для пасхальных инсталляций возле станций метро и Северного речного вокзала использовали 8 тыс. декоративных цветов. Увидеть их и сделать фото можно до 21 апреля», — приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.