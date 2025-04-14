Инсталляции в виде пасхальных яиц установили у вестибюлей станций метро и на Северном речном вокзале

«Московский транспорт участвует в важных праздниках по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. К значимым событиям мы регулярно украшаем инфраструктуру, устанавливаем арт-объекты и фотозоны. В этом году для пасхальных инсталляций возле станций метро и Северного речного вокзала использовали 8 тыс. декоративных цветов. Увидеть их и сделать фото можно до 21 апреля», — приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.