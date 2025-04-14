Хоценко объявил о единовременной выплате в 255 тысяч участникам Великой Отечественной войны

Размер выплат варьируется в зависимости от категории: вдовы Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы получат по 12 тысяч рублей, вдовы инвалидов и участников ВОВ — по 3,5 тысячи рублей, бывшие узники концлагерей и лица, награждённые знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю осажденного Севастополя» и «Жителю осажденного Сталинграда» — по 2 500 рублей. Труженики тыла получат по 2 000 рублей, а сироты войны — по 3 000 рублей.