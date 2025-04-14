Хоценко объявил о единовременной выплате в 255 тысяч участникам Великой Отечественной войны

К 80-летию Победы ветераны Великой Отечественной войны Омской области получат единовременные выплаты в размере 255 тысяч рублей. Также другие выплаты получат более 9 тысяч человек: вдовы участников и инвалидов Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, сироты войны.
Размер выплат варьируется в зависимости от категории: вдовы Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы получат по 12 тысяч рублей, вдовы инвалидов и участников ВОВ — по 3,5 тысячи рублей, бывшие узники концлагерей и лица, награждённые знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю осажденного Севастополя» и «Жителю осажденного Сталинграда» — по 2 500 рублей. Труженики тыла получат по 2 000 рублей, а сироты войны — по 3 000 рублей.
Фото: Сергей Мельников.
Более 2,5 тысяч ветеранов войны и тружеников тыла Омской области уже награждены юбилейными медалями «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», учрежденными президентом России Владимиром Путиным.
Помимо денежных выплат, с 3 по 12 мая ветераны Великой Отечественной войны и сопровождающие их лица смогут бесплатно пользоваться городским, пригородным и междугородним транспортом на территории Омской области. В Омске также продолжает действовать социальный проект по бесплатному проезду ветеранов Великой Отечественной войны на такси.