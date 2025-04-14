Под Жлобином мальчик опрокинул на себя мангал с углями, играя во дворе дома. Подробности сообщили БелТА в пресс-службе Гомельского областного управления МЧС.
Сообщается, что инцидент случился 13 апреля в деревне Прибудок. Примерно в 16.00 в МЧС поступила информация про госпитализацию мальчика 2016 года, который получил ожоги. Установлено, что ребенок играл во дворе и опрокинул на себя мангал с углями.
В МЧС уточнили, что мама ребенка оперативно позвонила в скорую медицинскую помощь и мальчика с ожогами доставили в больницу.
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