Под Жлобином мальчик опрокинул на себя мангал с углями, играя во дворе дома

Сообщается, что инцидент случился 13 апреля в деревне Прибудок. Примерно в 16.00 в МЧС поступила информация про госпитализацию мальчика 2016 года, который получил ожоги. Установлено, что ребенок играл во дворе и опрокинул на себя мангал с углями.