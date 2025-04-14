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Под Жлобином мальчик опрокинул на себя мангал с углями, играя во дворе дома

Под Жлобином мальчик попал в больницу с ожогами, опрокинув на себя мангал с углями.

Источник: Комсомольская правда

Под Жлобином мальчик опрокинул на себя мангал с углями, играя во дворе дома. Подробности сообщили БелТА в пресс-службе Гомельского областного управления МЧС.

Сообщается, что инцидент случился 13 апреля в деревне Прибудок. Примерно в 16.00 в МЧС поступила информация про госпитализацию мальчика 2016 года, который получил ожоги. Установлено, что ребенок играл во дворе и опрокинул на себя мангал с углями.

В МЧС уточнили, что мама ребенка оперативно позвонила в скорую медицинскую помощь и мальчика с ожогами доставили в больницу.

Тем временем в Бресте автобус врезался в автомобиль BMW при развороте: «В салоне находилось 36 человек».

Ранее мы писали, что массовое ДТП с участием шести авто случилось около поликлиники в Минске.

А еще мы собрали, что известно о знаменитых минских домах с народными названиями: Кукуруза, Китайская стена, дома под шпилем и с чайкой, Доллар и Цент.