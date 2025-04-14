На Дону в 2025 году смертность снова обгоняет рождаемость

Согласно информации, предоставленной Росстатом, в январе и феврале в Донском крае появилось на свет 5 тыс. 187 малышей (на 72 меньше, чем за аналогичный период предыдущего года). Количество умерших за тот же период составило 9 тыс. 465 чел. (на 464 меньше, чем годом ранее).
Статистики отмечают, что доля населения старшего возраста на Дону значительно превышает количество детей.
Уменьшение численности населения в Ростовской области фиксируется с 2016 года. По прогнозам регионального Минздрава, к 2026 году население Дона снизится на 1%, что эквивалентно 61 тыс. 979 чел.
Среди факторов, влияющих на сокращение рождаемости, выделяют: перемены в экономической обстановке, ослабление ценностей, связанных с семьей, высокая занятость женщин в трудовой деятельности и увеличивающийся миграционный отток.
Для улучшения демографической ситуации в регионе разработана и действует программа «Повышение рождаемости на 2023−2027 годы».