На Дону в 2025 году смертность снова обгоняет рождаемость

Согласно информации, предоставленной Росстатом, в январе и феврале в Донском крае появилось на свет 5 тыс. 187 малышей (на 72 меньше, чем за аналогичный период предыдущего года). Количество умерших за тот же период составило 9 тыс. 465 чел. (на 464 меньше, чем годом ранее).