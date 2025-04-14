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В Железнодорожном районе Ростова заложили дендрологический парк

В сквере Пионерском Железнодорожного района Ростова посадили первые деревья дендрологического парка.

Источник: Городской репортер

Об этом сообщает пресс-служба администрация города. По словам дендролога Управления ЖКХ Железнодорожного района Ирины Водяник, дендрологический сад в сквере — это ландшафтный парк с более 70 видами растений. Растения распределят по экологическому, физиологическому и декоративному признакам. В перечне — лечебные растений, с необычной жизненной формой, интересными цветением, ярким ароматом, листопадные хвойные и вечнозеленые лиственные.

По проекту в дендрологическом саду высадят в целом свыше 200 деревьев и более 400 кустарников.

В День древонасаждения 12 апреля в сквере Пионерском посадили более сотни деревьев и две сотник кустарников: бундук, лиственницу, бархат амурский, грушу иволистную, гибискус, карагану древовидную, пузыреплодник, вейгелу и другие.