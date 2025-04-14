В Железнодорожном районе Ростова заложили дендрологический парк

Об этом сообщает пресс-служба администрация города. По словам дендролога Управления ЖКХ Железнодорожного района Ирины Водяник, дендрологический сад в сквере — это ландшафтный парк с более 70 видами растений. Растения распределят по экологическому, физиологическому и декоративному признакам. В перечне — лечебные растений, с необычной жизненной формой, интересными цветением, ярким ароматом, листопадные хвойные и вечнозеленые лиственные.
По проекту в дендрологическом саду высадят в целом свыше 200 деревьев и более 400 кустарников.
В День древонасаждения 12 апреля в сквере Пионерском посадили более сотни деревьев и две сотник кустарников: бундук, лиственницу, бархат амурский, грушу иволистную, гибискус, карагану древовидную, пузыреплодник, вейгелу и другие.