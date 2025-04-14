19 и 20 апреля ограничат движение и парковку возле храмов в Красноярске

19 и 20 апреля будет ограничено движение и парковка транспорта возле храмов. Это связано с проведением праздничных богослужений во время Святой Пасхи, пояснили в администрации города Красноярска.
Так, с 21:00 19 апреля до 03:00 20 апреля по ул. 9 Января перекроют полосы движения от ул. Ленина до ул. 9 Января, 28. С 21:00 19 апреля до 03:00 20 апреля по ул. Ленина (от ул. Ленина, 13/2 до ул. 9 Января) перекроют крайнюю левую полосу. Также с 20:00 19 апреля до 03:00 20 апреля по пер. Промышленный с помощью перекрытия полос движения движение будет запрещено от ул. Свердловская до пер. Промышленный и с 21:00 19 апреля до 04:00 20 апреля — по ул. Менделеева (от ул. ул. Академика Павлова, 35 г до ул. Щорса). С 21:00 19 апреля до 20:00 20 апреля будут действовать дорожные знаки 3.2 «Движение запрещено» по пер. Послушников и ул. Успенская.
Остановка и стоянка будут запрещены на участках:
- по ул. 9 Января (от ул. Ленина до пр. Мира) с 18:00 19 апреля до 06:00 20 апреля;
- по ул. Менделеева (от ул. Академика Павлова, 35 г до ул. Щорса) с 17:00 19 апреля до 06:00 20 апреля;
- по ул. Добролюбова (от ул. Щорса до ул. Академика Павлова, 27а) с 17:00 19 апреля до 06:00 20 апреля;
- по ул. Лесная (от перекрёстка в районе ул. Благодатная, 37/1 до ул. Лесная, 43а) с 17:00 19 апреля до 20:00 20 апреля;
- по пер. Послушников (от ул. Вознесенская до ул. Лесная, 55а/3) с 17:00 19 апреля до 20:00 20 апреля.