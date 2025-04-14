19 и 20 апреля ограничат движение и парковку возле храмов в Красноярске

Так, с 21:00 19 апреля до 03:00 20 апреля по ул. 9 Января перекроют полосы движения от ул. Ленина до ул. 9 Января, 28. С 21:00 19 апреля до 03:00 20 апреля по ул. Ленина (от ул. Ленина, 13/2 до ул. 9 Января) перекроют крайнюю левую полосу. Также с 20:00 19 апреля до 03:00 20 апреля по пер. Промышленный с помощью перекрытия полос движения движение будет запрещено от ул. Свердловская до пер. Промышленный и с 21:00 19 апреля до 04:00 20 апреля — по ул. Менделеева (от ул. ул. Академика Павлова, 35 г до ул. Щорса). С 21:00 19 апреля до 20:00 20 апреля будут действовать дорожные знаки 3.2 «Движение запрещено» по пер. Послушников и ул. Успенская.