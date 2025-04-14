Только в бочке: где разрешено сжигать траву в Волгоградской области

Сжигать траву на территории Волгоградской области разрешается только в металлической бочке, установленной с соблюдением строгих норм безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Для таких случаев ведомство установило четкие требования: бочка должна быть целой, без повреждений и прогаров; минимальное расстояние до построек — 7,5 метров; удаленность от хвойного леса — не менее 50 метров; расстояние до лиственных насаждений — от 15 метров.
Особое внимание уделяется мерам предосторожности: запрещено оставлять рядом легковоспламеняющиеся материалы, а после завершения процедуры огонь необходимо тщательно затушить — залить водой или засыпать песком, накрыв металлическим листом.
Эти правила действуют только при отсутствии особого противопожарного режима в регионе. В МЧС подчеркивают, что нарушение требований может привести к административной ответственности и штрафам, размеры которых достигают 5000 рублей.