Только в бочке: где разрешено сжигать траву в Волгоградской области

Для таких случаев ведомство установило четкие требования: бочка должна быть целой, без повреждений и прогаров; минимальное расстояние до построек — 7,5 метров; удаленность от хвойного леса — не менее 50 метров; расстояние до лиственных насаждений — от 15 метров.