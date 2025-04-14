В ГД внесли проект о запрете самозанятости для мигрантов

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы внесли на рассмотрение Думы законопроект, которым предлагается запретить иностранцам, внесенным в реестр контролируемых лиц МВД России, применять специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход», документ доступен в думской электронной базе.
«Законопроектом предлагается запретить применять специальный налоговый режим “налог на профессиональный доход” иностранным гражданам, если сведения о них включены в реестр контролируемых лиц, предусмотренный законодательством о правовом положении иностранных граждан в РФ», — сказано в пояснительной записке.
В документе отмечается, что с 5 февраля этого года вступил в силу закон, устанавливающий запрет на государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя иностранного гражданина или лица без гражданства, сведения о котором включены в реестр контролируемых лиц, предназначенный для учета иностранных граждан, находящихся в РФ и не имеющих законных оснований для пребывания в стране. Кроме того, для данной категории граждан запрещена и государственная регистрация внесения информации в Единый государственный реестр юридических лиц.
Кроме того, авторы подчеркивают, что по состоянию на начало марта 2025 года в России уже зарегистрировано около 13 миллионов самозанятых, включая несколько тысяч иностранных граждан, большая часть из которых работает водителями и курьерами.
По мнению авторов инициативы, реализация законопроекта позволит устранить правовые пробелы, усилит контроль за миграционными и финансовыми потоками со стороны государства, а также защитит интересы граждан РФ.