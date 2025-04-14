В ГД внесли проект о запрете самозанятости для мигрантов

В документе отмечается, что с 5 февраля этого года вступил в силу закон, устанавливающий запрет на государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя иностранного гражданина или лица без гражданства, сведения о котором включены в реестр контролируемых лиц, предназначенный для учета иностранных граждан, находящихся в РФ и не имеющих законных оснований для пребывания в стране. Кроме того, для данной категории граждан запрещена и государственная регистрация внесения информации в Единый государственный реестр юридических лиц.