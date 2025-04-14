Разработаны наноматериалы с палладием и углеродом

КРАСНОЯРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Ученые разработали наноматериалы с палладием и углеродом, которые могут применяться в электрохимии и в энергетике. Об этом говорится в сообщении Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук.
«Ученые разработали композитные материалы на основе углерода и палладия с улучшенными электрохимическими свойствами. Новые материалы могут значительно повысить эффективность электрохимических процессов и открыть новые возможности для разработки высокопроизводительных материалов и технологий в области энергетики», — говорится в сообщении.
Разработанные нанокомпозиты обладают улучшенной электрохимической активностью и могут значительно повысить эффективность и скорость процессов в электрохимических устройствах.
Для их синтеза ученые воздействовали плазмой на исходные материалы. Графитовые стержни использовались в качестве электродов. Порошок палладия смешивали с порошком графита, помещали в графитовые стержни и в процессе плазменного синтеза распыляли при температуре более плюс 1,4 тыс. градусов и давлении в 130 килопаскалей — немного больше атмосферного. В результате был получен углеродный порошок, содержащий палладий в нанодисперсном состоянии.
«Результаты могут стать важным шагом в разработке новых материалов для электродов, более эффективных и устойчивых систем хранения и преобразования энергии, и других технологий, где критически важны высокая электрохимическая активность. Подобные материалы могут найти широкое применение в электрохимических устройствах, а также в сфере энергетики. Использование таких материалов может значительно повысить эффективность и стабильность электрохимических устройств», — приводятся в сообщении слова профессора, заведующего лабораторией аналитических методов исследования вещества Института физики им. Л. В. Киренского СО РАН Григория Чурилова.
Результаты исследования опубликованы в «Журнале технической физики».