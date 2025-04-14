Разработаны наноматериалы с палладием и углеродом

«Результаты могут стать важным шагом в разработке новых материалов для электродов, более эффективных и устойчивых систем хранения и преобразования энергии, и других технологий, где критически важны высокая электрохимическая активность. Подобные материалы могут найти широкое применение в электрохимических устройствах, а также в сфере энергетики. Использование таких материалов может значительно повысить эффективность и стабильность электрохимических устройств», — приводятся в сообщении слова профессора, заведующего лабораторией аналитических методов исследования вещества Института физики им. Л. В. Киренского СО РАН Григория Чурилова.