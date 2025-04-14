В Волгограде вернули «‎СССР» на ступени Мамаева кургана

Как ранее сообщалось информагентством, в ходе ремонта и очистки ступеней в начале апреля знаменитую надпись полностью стерли. В музее-заповеднике «Сталинградская битва» тогда пояснили, что сделано это в рамках подготовки к 9 мая. Надпись пообещали к празднику восстановить, но уже 8 апреля она появилась снова. Однако на лестнице нанесли только слова «За нашу Советскую Родину!». Горожане тогда предположили, что «‎СССР» еще не успели написать.