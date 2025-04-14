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Айрат Рахматуллин доложил о ковидной обстановке в Башкирии

Айрат Рахматуллин доложил о ковидной обстановке в Башкирии.

Источник: Башинформ

В Башкирии за минувшие сутки выявлено 15 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня в ходе оперативного совещания правительства в ЦУРе сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

По словам Айрата Рахматуллина, на сегодняшний день 68 пациентов проходят стационарное лечение, амбулаторно лечатся 271 человек. Свободный коечный фонд в регионе составляет 48,7%.

Напомним, 2 апреля ковид подтвердили у 27 пациентов.

На прошлой неделе служба скорой медицинской помощи приняла 20903 вызова. Почти все (94%) выполнены за 20 минут, отметил Айрат Рахматуллин.

Оперативными сводками Айрат Рахматуллин поделился из Москвы по ВКС. Он примет участие в большом медицинском конгрессе, где будет идти речь ро цифровой трансформации в сельской медицине.