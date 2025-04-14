Исполнительница популярного трека Homay стала заслуженной артисткой Башкирии

— Наша этно-музыкальная группа AY YOLA стремительно ворвалась в топ всех мировых чартов с хитом Homay (Хумай). Большие молодцы, скажем так, все друг другу перекидывают, мне скидывают [видео], говорят, что молодцы. Артисты, которые это сделали, они имеют большой опыт работы на благо культуры нашей. Я подписал указ о присвоении Ринату Загировичу Рамазанову (вокал, курай) звания народного артиста республики. А Руслану Рамилевичу и Адель Руслановне Шайхитдиновым присвоил звание заслуженных артистов республики Башкортостан, — заявил на совещании Радий Хабиров.