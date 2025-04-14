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Исполнительница популярного трека Homay стала заслуженной артисткой Башкирии

Члены группы AY YOLA стали заслуженными и народными артистами Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

На оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров заявил, что подписал указ о присвоении членам ставшей популярной группы AY YOLA высоких званий. Недавно трек этого недавно образованного коллектива завирусился в соцсетях и возглавил чарты по всему миру. За это достижение команда и получила признание на государственном уровне.

— Наша этно-музыкальная группа AY YOLA стремительно ворвалась в топ всех мировых чартов с хитом Homay (Хумай). Большие молодцы, скажем так, все друг другу перекидывают, мне скидывают [видео], говорят, что молодцы. Артисты, которые это сделали, они имеют большой опыт работы на благо культуры нашей. Я подписал указ о присвоении Ринату Загировичу Рамазанову (вокал, курай) звания народного артиста республики. А Руслану Рамилевичу и Адель Руслановне Шайхитдиновым присвоил звание заслуженных артистов республики Башкортостан, — заявил на совещании Радий Хабиров.

Напомним, этно-поп группа AY YOLA покорила мировые чарты с песней и видеоклипом на песню, написанную по мотивам башкирского эпоса «Урал-батыр». Почитать подробнее, о чем песня и кто участвовал в создании хита, можно здесь.

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