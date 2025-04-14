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Цена на помидоры в Ростове превысила тысячу рублей

За 200 граммов черри в Ростове просят от 200 рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове в феврале цены на овощи увеличились на три процента по сравнению с январем. Об этом говорится в данных Ростовстата. Так, если в январе томаты стоили 244 рубля, то феврале цена поднялась до 259 рублей.

Сейчас же в магазинах цены на помидоры колеблются от 234 рублей до 457 рублей. А вот упаковку в 200 граммов черри на ростовских прилавках продают за 259 рублей. Если посчитать цену за килограмм, то выходит около 1300. Однако в некоторых супермаркетах можно найти эти мелкие помидоры и за 700 рублей за кило.