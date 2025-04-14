Цена на помидоры в Ростове превысила тысячу рублей

Сейчас же в магазинах цены на помидоры колеблются от 234 рублей до 457 рублей. А вот упаковку в 200 граммов черри на ростовских прилавках продают за 259 рублей. Если посчитать цену за килограмм, то выходит около 1300. Однако в некоторых супермаркетах можно найти эти мелкие помидоры и за 700 рублей за кило.