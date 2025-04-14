Россия перейдет на двухэтапную индексацию страховых пенсий с 2026 года

Кроме того, с 1 апреля социальные пенсии проиндексировали на 14,5 процента. Эти выплаты получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Они также положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.