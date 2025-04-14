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Россия перейдет на двухэтапную индексацию страховых пенсий с 2026 года

Мишустин: Россия перейдет на двухэтапную индексацию страховых пенсий с 2026 года.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Россия перейдет с 2026 года на двухэтапную индексацию страховых пенсий, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Со следующего года перейдем на двухэтапную индексацию страховых пенсий. Они будут увеличиваться дважды. С февраля — по уровню инфляции за прошлый год, с апреля — по уровню роста доходов Социального фонда», — сказал он.

На совещании с вице-премьерами в понедельник глава правительства отметил, что кабмин утвердил стратегию действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года.

В этом году страховые пенсии проиндексировали с 1 января на 7,3 процента. Но поскольку по итогам прошлого года инфляция составила 9,5 процента, то президент Владимир Путин поручил задним числом пересчитать пенсии с учетом этого показателя. Дополнительную индексацию провели в феврале.

Кроме того, с 1 апреля социальные пенсии проиндексировали на 14,5 процента. Эти выплаты получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Они также положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.

По данным Минтруда, всего в России около трех с половиной миллионов получателей социальных пенсий и примерно 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения, в том числе участники Великой Отечественной войны; награжденные знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда»; пострадавшие при радиационных или техногенных катастрофах и члены их семей; работники летно-испытательного состава.